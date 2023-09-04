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Fenerbahçe tahmini gündeme oturdu! Rıdvan Dilmen öyle bir iddiada bulundu ki.. Abone Olun

Fenerbahçe tahmini gündeme oturdu! Rıdvan Dilmen öyle bir iddiada bulundu ki.. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile alakalı yaptığı bir paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Rıdvan Dilmen'in o iddiası uzun süre gündem oldu..

ensonhaber.com Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 mağlup ettiği maçın ardından attığı tweet ile gündeme oturdu. Eski futbolcu olan Rıdvan Dilmen yaptığı yorumlar ile sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Rıdvan Dilmen şimdide kişisel sosyal medya hesabından yaptığı Fenerbahçe açıklaması ile dikkatleri üzerine çekti. Rıdvan Dilmen yaptığı paylaşımda "İddia ediyorum, Fenerbahçe bu sezon en fazla 4 mağlubiyet alır." ifadelerine yer verdi. Rıdvan Dilmen'in bu paylaşımı futbolseverleri adeta ikiye böldü. Dilmen'in paylaşımı altına yüzlerce yorum yapıldı. Bazıları Rıdvan Dilmen'e destek verirken bazı futbolseverler ise bu tarz iddialar için çok erken olduğunu ve ligin uzun bir maraton olduğunu dile getirdi. 1987-1995 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Rıdvan Dilmen sarı lacivertli forma ile çıktığı 108 maçta 32 gol kaydetmişti.

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