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2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu...

2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu... 2024 EKPSS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak uyandırdı. ÖSYM tarafından yapılan açıklama ile sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. İşte o tarih...