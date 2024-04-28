2024 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu...

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Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.
Adaylar 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testlerine tabi tutulacak.
Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak fakat engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek.
Sınava girecek olan binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi merak etmeye başladı.
Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen o tarih...
2024 EKPSS sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından duyuruldu. Buna göre, EKPSS sonuçları 23 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak.