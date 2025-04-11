Fenomen gelin adayı Songül ortaya çıktı! Son halini görenler tanıyamadı

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Yayınlandıkları dönemlerde büyük yankı uyandıran izdivaç programlarıyla tanınan birçok isim değişimleriyle şaşırtmaya devam ediyor.

Esra Erol ve Zuhal Topal gibi isimlerin izdivaç programlarında boy gösteren Songül söylediği şarkılarla adeta bir fenomen haline gelmiş ve hafızalara kazınmıştı.

Uzun bir süredir ortalarda olmayan Songül bir TikTok videosunda ortaya çıktı. Bir döneme şarkıları, özgüveni ve renkli karakteri ile damga vuran Songül son haliyle görenleri adete şoke etti.

GÖRENLER TANIYAMADI!

Uzun yıllar sonra TikTok videosuyla ortaya çıkan Songül, ekranlara yeniden dönmek istediğini dile getirdi. Gelin adayının son hali sosyal medyada kısa süre içinde gündem olmayı başardı.

Songül'ün TikTok'ta yayınlanan videoda; 'Tekrar karşınıza çıkmaya çalışacağım. Tekrar televizyonda yayınlara, filmlerde, dizilerde oynamaya karar verdim. İnşallah tez zamanda tekrardan sizlerle olmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum.' ifadelerini kullandığı görüldü.