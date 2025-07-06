FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte maç takvimi FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final maçlarının sona ermesiyle, yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Peki, Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte maç takvimi…