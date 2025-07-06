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FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte maç takvimi

FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda çeyrek final maçlarının sona ermesiyle, yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Peki, Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte maç takvimi…

Haber Merkezi Haber Merkezi
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı final maçları ne zaman? İşte maç takvimi

Nefesleri kesen çeyrek final mücadeleleri geride kalırken, Kulüpler Dünya Kupası’nda yarı finale yükselen takımlar netleşti.

Fransız devi Paris Saint-Germain, Bayern Münih’i 2-0’lık net bir skorla geçerek adını yarı finale yazdırdı. Diğer yanda, İspanyol ekibi Real Madrid, Borussia Dortmund karşısında zorlansa da 3-2’lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

Çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından gözler yarı final eşleşmelerine çevrildi.

Peki, yarı final maçları ne zaman oynanacak? İşte maç takvimi…

YARI FİNAL MAÇ TAKVİMİ

8 Temmuz 2025

Fluminense - Chelsea 22:00

9 Temmuz 2025

PSG - Real Madrid 22:00

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