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Final yolunda dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

Final yolunda dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç... Inter ile Barcelona arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın detayları...