Final yolunda dev maç TRT 1'de şifresiz! İşte milli yıldızımızın forma giyeceği o maç...

Hüseyin Topuz
Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak yarı final rövanş maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Barcelona'yı konuk edecek.
Geçtiğimiz hafta Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan ilk maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Futbolseverlerin büyük bir merakla beklediği Inter - Barcelona rövanş maçı için geri sayım başladı.
İşte, Inter - Barcelona maçının bilgileri...
Inter - Barcelona maçı ne zaman?
Inter - Barcelona maçı 6 Mayıs 2025 Salı (bugün) günü saat 22:00'de oynayacak.
Inter - Barcelona maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.