Fiyatı altınla yarışıyor, faydaları saymakla bitmiyor! Kilosu 3 bin 400 TL’den alıcı buluyor

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Saray sofralarından bugüne kadar uzanan lezzetlerin başında yer alan çiçek bamya hem lezzeti hem de değeriyle üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Konya'nın vazgeçilmez lezzeti bamya çorbasının ana malzemesi olan çiçek bamya, son dönemde fiyatıyla dikkat çekiyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte artan talep, çiçek bamyasının kilosu 3 bin 400 TL’ye çıkıyor. Yiyenin yüzünü faydalarıyla üreticisinin yüzünü değeriyle güldüren çiçek bamya yoğun taleplerin odağı olmuş durumda.

SARI ALTIN OLARAK BİLİNİYOR

Ekim aynın son günlerine kadar hasadı yapılan çiçek bamya özellikle kış aylarında faydalarıyla severek tüketilen faydalı gıdalar arasında yer alıyor.

Sarı rengi ve yüksek ekonomik değeri nedeniyle "sarı altın" olarak anılan çiçek bamya, 3 bin 500 TL’ye kadar çıkarak üreticisinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

C vitamini ve polifenoller açısından zengin olan çiçek bamya, serbest radikallere karşı koruyucu etki sağlayarak hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

İçeriğindeki lif ve antioksidanlar sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürebilir, bu da kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

Lif açısından zengin olması nedeniyle bağırsakların düzenli çalışmasına katkıda bulunur ve kabızlığı önleyici özellikleriyle de öne çıkıyor.