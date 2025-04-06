Forbes açıkladı: Dünyanın en zengin 10 kadını belli oldu! Servetleri dudak uçuklattı

Haber Merkezi

Forbes’un 2025 Milyarderler Listesi, bu yıl dikkat çeken bir yükselişe sahne oldu. Listede yer alan kadın milyarderlerin sayısı 406’ya ulaşarak rekor kırdı.

Bu rakam, 3.028 kişilik toplam liste içinde %13,4’lük bir dilime denk geliyor ve küresel servet haritasında kadınların giderek daha görünür hale geldiğinin açık bir göstergesi.

Ancak ilginç bir detay da gözlerden kaçmadı: En zengin 10 kadından yalnızca biri servetini kendi emeğiyle kazandı. Diğerleri ise büyük oranda miras yoluyla milyarderler kulübüne adım attı.

Bu durum, servetin elde ediliş biçimleriyle ilgili uzun süredir süregelen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Listenin zirvesinde ise tanıdık bir isim var: Walmart’ın varisi Alice Walton, servetini 101 milyar dolara taşıyarak en zengin kadın unvanını yeniden kazandı.

Geçtiğimiz yılın birincisi, L'Oréal’in Fransız varisi Francoise Bettencourt Meyers, bu yıl 81,6 milyar dolarlık servetiyle ikinci sıraya geriledi. İki güçlü isim, son beş yıldır listenin zirvesinde kıyasıya bir rekabet içinde.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 KADINI

1. Alice Walton – 101 milyar $ (Walmart, ABD)

2. Francoise Bettencourt Meyers – 81,6 milyar $ (L'Oréal, Fransa)

3. Julia Koch – 74,2 milyar $ (Koch Inc., ABD)

4. Jacqueline Mars – 42,6 milyar $ (Mars, ABD)

5. Rafaela Aponte-Diamant – 37,7 milyar $ (Nakliye, İsviçre)

6. Savitri Jindal – 35,5 milyar $ (Çelik, Hindistan)

7. Abigail Johnson – 32,7 milyar $ (Fidelity, ABD)

8. Miriam Adelson – 32,1 milyar $ (Kumarhaneler, ABD)

9. Marilyn Simons – 31 milyar $ (Hedge fonları, ABD)

10. Melinda French Gates – 30,4 milyar $ (Microsoft/Yatırımlar, ABD)