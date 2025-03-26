Formülü buldu! Evde yaptığı kola ile viral oldu: İşte tarifi

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Sosyal medyada yemek tarifleriyle tanınan ve yaklaşık 9 milyon takipçisi olan Nara Smith, bu kez sınırları zorladı!

Kocasının kola isteğine karşılık vermek isteyen Smith, evde sıfırdan kola yapmaya karar verdi.

Sonuç ise sosyal medyada milyonları hayrete düşürdü.

EV YAPIMI KOLA TARİFİ

Smith’in tarifine göre süreç, su ve şekerin karamelize edilmesiyle başlıyor. Ardından portakal, limon ve lime kabukları rendeleniyor ve işin içine tarçın, vanilya gibi baharatlar giriyor.

Farklı türde şekerler ve asitlerle harmanlanan karışım, kaynar suyun içinde 1,5 saat boyunca demleniyor. Son adımda süzülen karışım soğutuluyor ve kola tadı yakalanıyor.

Smith’in paylaştığı bu tarif, sosyal medyada büyük ilgi gördü.