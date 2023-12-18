FOX sevilen o dizinin fişini çekti! Final tarihi belli oldu… FOX ekranlarında seyirci ile buluşan Adım Farah reytinglere yenildi. Sevilen dizi için final kararı alındı. İşte Adım Farah’ın final tarihi…

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FOX ekranlarında seyirciyle buluşan “Adım Farah” ekranlara veda mı edecek? Yayın günü yurt dışı satışları sebebiyle Çarşamba’dan Cumartesi’ye alınmıştı. 26 bölüm olarak planlanan dizi eğer reytingleri yükseltebilseydi uzatılacaktı.

26. bölümün gelip çatmasıyla dizinin kaderini belirleyecek olan 25. Günün reyting sıralaması önemliydi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; bu sabah yapım şirketi ve kanal görüşerek dizi hakkında son kararı verdi.

Başrollerinde Engin Akyürek ve Demet Özdemir’in yer aldığı “Adım Farah” dizisi, 27. bölümde ekranlara veda edecek.