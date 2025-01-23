Fransız devi Citroen'de ölümcül tehlike! O araçlar için geri çağırma başlatıldı

Haber Merkezi

Fransız otomobil üreticisi Citroen, geri çağırma talebiyle gündeme geldi. Japonya menşeli hava yastıklarındaki arıza nedeniyle, Avrupa'daki araç sahiplerine büyük bir geri çağırma operasyonu başlattığını duyurdu.

Citroen, geri çağırma işleminin Fransa, Almanya, Macaristan, İrlanda, Moldova, İsviçre ve Ukrayna gibi ülkelerde satılan araçları hedef alacağını belirtti.

Geri çağırılan araçların içerisinde ise en çok tercih edilen o modelin yer alması araç sahiplerinde endişeye neden oldu.

869 BİN ARAÇ ETKİLENDİ

Geri çağırma sürecine önümüzdeki haftalarda başlayacağını bildiren Citroen belirtilen ülkelerin yanı sıra diğer Avrupa ülkelerine de yayılacağını ifade etti.

Söz konusu geri çağırmadan ise, toplamda yaklaşık 869 bin aracın etkileneceğini ve bunlardan 400 bininin yalnızca Fransa'da bulunduğu belirtildi.

Citroen’in geri çağırma kararına sebep olan hayati tehlikenin ise, Japonya merkezli Takata şirketinin ürettiği hava yastıklarıyla ilgili olduğunu açıkladı.

Takata hava yastıklarının yol açtığı güvenlik sorunları, global çapta birçok otomobil üreticisini etkileyerek, Volkswagen, Nissan, BMW ve Toyota gibi dev markaların milyonlarca aracı geri çağırmasına neden olmuştu.