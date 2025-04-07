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Fred’le sahaya çıkıp Talisca’yla poz veren çocuk bakın kim çıktı: Meğer ünlü…

Fred’le sahaya çıkıp Talisca’yla poz veren çocuk bakın kim çıktı: Meğer ünlü… Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan büyük karşılaşma öncesinde yaşanan bir an, hem futbolseverleri hem de sosyal medyayı salladı. Seremonide Fred'in elinden tutarak sahaya çıkan ve maçın ardından Talisca ile fotoğraf çektiren çocuk bakın kim çıktı.