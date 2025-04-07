Fred’le sahaya çıkıp Talisca’yla poz veren çocuk bakın kim çıktı: Meğer ünlü…

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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan maçta dikkat çeken bir an yaşandı.
Maç öncesi seremonide sahaya çıkan çocuklar, futbolculara moral ve destek verdi.
Sahaya Fred’in elini tutarak çıkan küçük çocuk ise tanıdık çıktı.
ÜNLÜ OYUNCUNUN OĞLU ÇIKTI
2018 yılında Buse Varol ile evlenen ünlü şarkıcı Alişan’ın, Eliz ve Burak adında iki çocuğu bulunuyor.
Dün akşamki maçta sahada Fred ile el ele tutuşarak dikkatleri üzerine çeken Burak, ailesinin de gurur kaynağı oldu.
Maç sonrası Alişan, sosyal medya hesabından oğlu Burak’la ilgili paylaşımda bulundu.
Oğlunun fotoğrafına "İnşallah darısı futbol oynayıp sahaya çıktığı günlere" notunu düştü.