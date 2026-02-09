Frikik ustasıydı… Futbol tarihinin efsanesi son haliyle şoke etti: Kimse tanıyamıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Lyon henüz şampiyonlukla tanışmamış bir taşra kulübüydü, ta ki o frikik profesörü Brezilya’dan bavulunda mucizelerle gelene kadar.

Topun başına geçtiğinde hayatın durduğu, kalecilerin pes ettiği ve fiziğin kurallarının yeniden yazıldığı Juninho Pernambucano dönemi, Lyon’u üst üste 7 kez Fransa’nın zirvesine taşıdı.

75 gol, 54 asist ve Şampiyonlar Ligi’nde bırakılan silinmez izler...

Futbol tarihinin en estetik sayfalarını sağ ayağıyla yazan Brezilyalı efsane, yıllar sonra ortaya çıkan görüntüsüyle hayranlarını şaşırttı.

İşte statları ayağa kaldıran o dev adamın, görenleri hayrete düşüren büyük değişimi…

FİZİK KURALLARINA DİZ ÇÖKTÜREN ADAM

Futbol dünyasında mesafe, rüzgarın yönü ya da barajın yüksekliği onun için sadece aşılması gereken ufak birer ayrıntıydı.

Bir turnuvaya gitmeden haftalar önce resmi topları evine getirtip her hava koşulunda antrenman yapacak kadar mükemmeliyetçi olan Brezilyalı efsane, "Ölü Yaprak" tekniğini bir sanat eserine dönüştürdü.

Pirlo otobiyografisinde Juninho’nun vuruş tekniğine çalıştığını yazmıştı.

Kalecilerin rotasını asla kestiremediği o meşhur vuruşlar, Lyon’u zirveye, Juninho’yu ise tarihin tozlu sayfalarındaki en büyük frikik ustası tahtına taşıdı.

Frikik ustası, Vasco da Gama ile futbolculuk hayatına doğum gününde son verdi.