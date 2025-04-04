Futbol dünyası onu konuşuyor! 43 maç 43 gol 10 asist...

Hüseyin Topuz

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Sporting Lizbon'da oynayan İsveçli golcü Viktor Gyökeres performansıyla dikkat çekiyor.

2023/2024 sezonundan bu yana Sporting Lizbon'da forma giyen Gyökeres performansıyla alkış topluyor.

Viktör Gyökeres, Sporting Lizbon'un Portekiz Kupası yarı finalinde Rio Ave ile oynadığı maçta bu sezonki 43. maçına çıktı.

Sporting Lizbon'un Rio Ave'yi 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü atan Gyökeres büyük bir başarıya imza attı.



Profesyonel kariyerine 2015 yılında İsveç ekibi Brommapojkarna'da başlayan Gyökeres burada oynadığı 56 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2018'de İngiltere Premier Lig takımı Brighton Hove Albion'a transfer olan Gyökeres burada lig maçına çıkmadı.

Brighton Hove Albion'un ardından sırasıyla St. Pauli, Swansea ve Coventry City'de kiralık olarak forma giyen Gyökeres Coventry City formasıyla 91 maçta 38 gol atarak dikkat çekti.

Temmuz 2023'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Gyökeres ilk sezonunda ligde 33 maçta 29 gol atarak Primeira Liga'da gol kralı oldu ve Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.

Gol olup yağıyor

Sporting Lizbon kariyerinde adeta fırtınalar estiren Gyökeres yakaladığı istatistikler ile göz doldurdu. Viktör Gyökeres bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gol ve 10 asistlik katkı sağladı.

Viktör Gyökeres, Sporting Lizbon kariyerinde çıktığı 93 maçta 86 gol attı ve 22 asist yaptı.