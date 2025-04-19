Futbol dünyasını sarsan performans! 46 maç 47 gol 11 asist...

Sporting Lizbon forması giyen İsveçli golcü Viktor Gyökeres performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.
2023/2024 sezonundan bu yana Sporting Lizbon'da forma giyen Gyökeres inanılmaz performansıyla dikkat çekiyor.
Viktör Gyökeres, Sporting Lizbon'un Portekiz Ligi'nde Moreirense ile oynadığı maçta bu sezonki 46. maçına çıktı.
Sporting Lizbon'un Moreirense'yi, 3-1 yendiği maçta hat-trick yapan Gyökeres tüm dikkatleri üzerine çekti.
Profesyonel kariyerine 2015 yılında İsveç ekibi Brommapojkarna'da başlayan Gyökeres burada oynadığı 56 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
2018 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olan Gyökeres burada lig maçına çıkmadı.
Brighton'ın ardından sırasıyla St. Pauli, Swansea ve Coventry City'de kiralık olarak forma giyen Gyökeres Coventry City formasıyla 91 maçta 38 gol atarak dikkat çekti.
Temmuz 2023'te Portekiz'in Sporting Lizbon takımına 20 milyon Euro karşılığında transfer olan Gyökeres ilk sezonunda ligde 33 maçta 29 gol atarak Primeira Liga'da gol kralı oldu ve Yılın Oyuncusu ödülünü kazandı.
Gyökeres durdurulamıyor
Sporting Lizbon kariyerinde adeta fırtınalar estiren Gyökeres performansıyla futbol dünyasında adından söz ettiriyor.
26 yaşındaki Viktör Gyökeres bu sezon oynadığı 46 maçta 47 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.