Yağmur Uçar

Futbolcularda saç boyatma modası, birçok kişide görülüyor.

Saçını farklı renklerde boyamayı tercih eden futbolcular, değişik bir imaj çiziyor.

Birçok kullanıcı, futbolcuların bu tercihini doping testleriyle ilişkilendirerek tartışmaya açtı.

İddialara göre; saç boyatmak, doping testini etkiliyor...

Özellikle sakatlık sonrası geri dönen futbolcuların saçlarını boyatması, bu teoriyi güçlendiren detaylardan biri olarak gösteriliyor.

SAÇ BOYATMAK DOPİNGİ ETKİLER Mİ

Konu hakkında yapay zeka motoru ChatGPT’ye yöneltilen sorular, sarı saç boyasının belirli doping maddelerinin testlerde görünmesini zorlaştırabileceğini belirtiyor.

Ancak, bu iddialar resmi otoriteler tarafından henüz doğrulanmadı.

Saç boyatmanın doping testlerini tamamen etkisiz hale getirdiğine dair bilimsel bir kanıt kesimlikle yoktur.