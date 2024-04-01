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Futbolda kart renkleri genişliyor: İşte mor kartın anlamı

Futbolda kart renkleri genişliyor: İşte mor kartın anlamı Futbolda devrim niteliğinde yenilik! Sarı ve kırmızı kartların ardından, futbol sahalarına mor kart uygulaması geliyor. Bu yenilikle birlikte futbol kurallarında büyük bir değişiklik yaşanacak ve oyunculara verilen cezaların kapsamı genişleyecek.