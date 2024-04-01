Futbolda kart renkleri genişliyor: İşte mor kartın anlamı

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Futbolda devrim niteliğinde bir yenilik geliyor.
Sarı ve kırmızı kartların ardından, futbol sahalarına mor kart uygulaması geliyor.
Bu beklenmedik yenilik, futbol kurallarında önemli bir değişikliğe yol açacak ve oyunculara verilen cezaların kapsamını genişletecek.
Mor kartın gelmesiyle birlikte futbol oyununun dinamiği büyük ölçüde değişecek.
Mor kart yeni sezonda!
Sosyal medyada 433 sayfasının haberine göre; 2024-2025 sezonundan itibaren 10 saniyeden fazla kutlama yapan oyunculara futbolda mor kart tanıtımı yapılacak.