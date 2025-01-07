Futbolseverlere müjde! Dünya futbolunun en köklü organizasyonu TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak...

Hüseyin Topuz

TRT Spor'un şifresiz olarak ekrana getireceği müsabakalar arasına bir yenisi daha eklendi.

Dünya futbolunun en köklü organizasyonlarından biri olan İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) maçları TRT'de futbolseverlerle buluşacak.

İngiltere FA Cup karşılaşmaları önümüzdeki 4 yıl boyunca TRT Spor ekranlarında izlenebilecek.

TRT'nin FA Cup yayın haklarını aldığını, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı sosyal medya hesabından duyurdu.

Zahid Sobacı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Futbolseverlere müjde! Dünya futbolunun en köklü organizasyonu FA Cup, 4 yıl boyunca TRT Spor ve Tabii'de! Yıldız futbolcular, ateşli atmosferler, kıyasıya rekabet ve unutulmaz anlarla dolu bu büyük heyecana ortak olmak için TRT mecralarında buluşalım."