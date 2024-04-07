Haberler



Bilgi



Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı? Süper kupa finali hangi kanalda?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı? Süper kupa finali hangi kanalda? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı. İşte derbinin merak edilenleri...