Galatasaray - Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda mı? Süper kupa finali hangi kanalda?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçı uzun süredir gündemdeki yerini koruyor.
Aralık ayında Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ancak yaşanan olaylar sonrasında ertelenen Süper Kupa final maçı için geri sayım başladı.
2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Süper Kupa finali bugün oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Kulübü'nün Galatasaray ile oynayacakları maçın ileri bir tarihe ertelenmesi ve yabancı hakem ile oynanması yönündeki talebini kabul etmedi.
TFF'nin Fenerbahçe'nin talebini reddetmesinin ardından sarı-lacivertliler Süper Kupa maçına U19 Takımı ile çıkacağını açıkladı.
Süper Kupa final maçının yayınlanacağı kanalı merak eden futbolseverler müsabakanın detaylarını araştırıyor.
Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın merak edilenleri...
Galatasaray - Fenerbahçe maçı hanhi kanalda?
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan final maçı 7 Nisan Pazar (bugün) günü Şanlıurfa'da oynanacak.
Saat 21.30'da başlayacak mücadele ATV ekranlarında yayınlanacak.