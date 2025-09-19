Abone ol: Google News

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Konyaspor maçı için geri sayım başladı. İşte zorlu müsabakanın merak edilenleri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 14:25
Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 maçta 15 puan toplamayı başardı.

Öte yandan Recep Uçar yönetimindeki Konyaspor ise bu sezon oynadığı 4 maçta 7 puan topladı.

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan Galatasaray sahasında Konyaspor'u mağlup ederek moral depolamak istiyor.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Galatasaray - Konyaspor maçının ne zaman oynanacağı merak uyandırdı.

Peki, Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Galatasaray - Konyaspor maçı ne zaman?

Galatasaray - Konyaspor maçı 22 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

Rams Park Stadyumu'nda oynanacak zorlu maç beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Bilgi Haberleri