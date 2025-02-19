Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe, Play-Off turu rövanş maçları için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 24'e girerek Play-Off turuna kalmayı başaran temsilcilerimizden Fenerbahçe, Anderlecht ile eşleşirken Galatasaray ise AZ Alkmaar ile eşleşti.

Geçen hafta oynanan ilk maçlarda Fenerbahçe sahasında Anderlecht'i 3-0 yenerken Galatasarat deplasmanda AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup oldu.

Temsilcilemizin rövanş maçları için geri sayım başladı. Futbolseverler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçlarının hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek istiyor.

Peki, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi maçları ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte temsilcilerimizin maç programı...

20 Şubat Perşembe

20:45 Galatasaray - AZ Alkmaar (TRT 1)

23:00 Anderlecht - Fenerbahçe (TRT 1)