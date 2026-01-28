Galatasaray’ın tur senaryoları: Play-off mu, son 16 mı? İşte ihtimaller…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa futbolunun zirvesinde nefesler tutuldu, tüm Türkiye’nin kalbi bu gece Etihad Stadyumu’nda atacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamasının son haftasına girilirken, temsilcimiz Galatasaray kaderini tayin edecek dev randevuda dünya devi Manchester City ile kozlarını paylaşıyor.

10 puanla 17. sırada yer alan sarı-kırmızılılar için, Avrupa’daki yürüyüşün rotasını çizecek bir mücadele olacak.

Manchester City - Galatasaray maçı, bu akşam (28 Ocak Çarşamba) saat 23.00’te başlayacak ve TRT 1 ile Tabii platformu üzerinden şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

İşte dev maç öncesi masadaki tüm matematiksel ihtimaller, play-off senaryoları ve temsilcimizin tur anahtarı...

GALATASARAY DOĞRUDAN SON 16’YA KALABİLİR Mİ? (İLK 8 SENARYOSU)

Galatasaray’ın ligi ilk 8 içerisinde bitirip play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselmesi matematiksel olarak hala masada. Ancak bu senaryo için oldukça zorlu bir kombinasyon gerekiyor:

-Sarı-kırmızılıların City deplasmanından 3 puanla dönerek 13 puana ulaşması gerekiyor.

-Galatasaray’ın üstünde yer alan takımların (yaklaşık 9 takım) puan kaybetmesi ve genel averajın temsilcimiz lehine dönmesi şart. Bu ihtimal düşük görünse de futbol mucizelere açık.

PLAY-OFF’TA SERİ BAŞI OLMA İHTİMALİ

Sarı-kırmızılılar için en gerçekçi ve kritik hedef, ligi 9 ile 16. sıralar arasında tamamlamak. Bu sıralamada yer almak, play-off turunda "seri başı" olmayı ve rövanş maçını taraftarı önünde, RAMS Park’ta oynama avantajını getiriyor.

City’yi Yenerse: Galatasaray 13 puana çıkacak ve rakiplerin sonuçlarına bakmaksızın çok yüksek ihtimalle ilk 16 içine girerek seri başı avantajını kapacak.

Berabere Kalırsa: Puanını 11 yapacak olan temsilcimiz, diğer maçların skorlarına göre 15-18. sıra bandında yer alabilir. Bu durumda seri başı olma durumu averaj hesaplarına kalacak.

Mağlubiyet Durumunda: 10 puanda kalan Galatasaray, muhtemelen 17-24 bandına gerileyecek. Bu da play-off turunda daha zorlu bir rakiple eşleşmek ve ilk maçı evinde oynamak anlamına geliyor.

ELENME RİSKİ VAR MI?

Galatasaray’ın ilk 24’ün dışında kalarak Avrupa’ya veda etme ihtimali oldukça zayıf. Ancak alt sıralardaki takımların (Kopenhag, Napoli, Club Brugge vb.) maçlarını kazanması ve Galatasaray’ın ağır bir mağlubiyet alması durumunda risk oluşabilir.

Mevcut tabloda Aslan’ın en kötü ihtimalle play-off turunda yer alması bekleniyor.