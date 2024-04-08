Galatasaray'ın yıldızı oyuncu oldu! Bakın hangi dizide...

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Galatasaray'ın sezon başında Bundesliga ekibi Leverkusen'den transfer ettiği sevilen oyuncu Kerem Demirbay, futbol sahnesinin dışında da adından söz ettiriyor.
Dayı lakabıyla tanınan Demirbay, 19 Nisan'da yayınlanacak olan 'Dengeler: Biri Olmak' dizisinde rol aldı.
Cihangir Ceyhan'ın yeni projesi olan bu dizi, GAİN platformunda izleyicilerle buluşacak.
Kerem Demirbay, konuk oyuncu olarak bu projeye katılarak farklı bir sahnede izleyicilerle buluşacak.
Görüntüleri sosyal medyayı salladı
Dizinin heyecanla beklenen bölümünde Demirbay'ın performansı, futbol sahasındaki yeteneklerinin dışında başka bir yönünü sergileyecek.
Sosyal medyada da kısa bir sahnenin paylaşılmasıyla Demirbay'ın hayranları heyecanla beklemeye başladı.