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Galatasaray'ın yıldızı oyuncu oldu! Bakın hangi dizide...

Galatasaray'ın yıldızı oyuncu oldu! Bakın hangi dizide... Galatarasay’da gönüllerde taht kuran yıldız futbolcu oyuncu oldu. Fenomen diziye konuk olarak katıldı. O sahne sosyal medyayı yıktı geçti.