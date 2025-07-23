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Galatasaraylılar ekran başına! Galatasaray - Cagliari maçı o kanalda yayınlanacak!

Avusturya'da kamp yapan Galatasaray'ın hazırlık maçları yakından takip ediliyor. Sarı kırmızılılar Avusturya'daki ikinci hazırlık maçında Cagliari ile kozlarını paylaşacak. İşte maçın bilgileri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
23.07.2025 13:11
Galatasaraylılar ekran başına! Galatasaray - Cagliari maçı o kanalda yayınlanacak!

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdürüyor.

Avusturya'da 4 hazırlık maçı oynayacak olan sarı-kırmızılılar ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geldi ve müsabakadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ikinci hazırlık maçında İtalyan ekibi Cagliari ile kozlarını paylaşacak.

Futbolseverler Galatasaray ile Cagliari arasındaki maçın detaylarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.

Peki, Galatasaray - Cagliari maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları...

Galatasaray - Cagliari maçı ne zaman?

Galatasaray - Cagliari maçı 23 Temmuz 2025 Çarşamba (bugün) günü saat 20:30'da oynanacak. 

Galatasaray - Cagliari maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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