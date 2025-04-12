Garanti Bankası’da hesabı olana nisan ayı kıyağı; 15.000 TL hesaplara yatıyor

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Garanti Bankası, Nisan ayına bomba gibi bir kampanyayla giriş yaptı.

1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, yakınlarını Garanti BBVA Mobil üzerinden müşteri olmaya davet edenler toplamda 15.000 TL’ye varan bonus kazanma şansı yakalıyor.

Her davet edilen kişi için; hem davet eden hem davet edilen kişi 750 TL bonus kazanıyor.

Ayrıca davet edilen kişiler de aynı şekilde başkalarını davet ederek 15.000 TL bonus kazanabiliyor.

KAMPANYANIN DETAYLARI

Davet eden kişinin Bonus kredi kartı ya da Paracard sahibi ve Garanti BBVA bireysel müşterisi olması gerekiyor.

Garanti BBVA Mobil’e giriş yaptıktan sonra, profil fotoğrafınıza tıklayarak “Arkadaşını Davet Et” bölümünden promosyon kodu oluşturup bu kodu yakınlarınızla paylaşıyorsunuz. Yakınınız ise bu kodla Mobil Uygulama üzerinden müşteri oluyor ve kampanyaya dahil oluyor.

Ayrıca bonus yüklemeleri;