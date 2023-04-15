Gaziantep Basketbol - Galatasaray NEF maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray NEF, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 25. hafta maçında deplasmanda Gaziantep Basketbol'a konuk olacak. İşte kritik maçın detayları..

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. hafta maçında Gaziantep Basketbol ve Galatasaray NEF kozlarını paylaşacak. Zorlu maçın detayları basketbolseverler tarafından merak ediliyor. 24 maçın geride kaldığı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi Gaziantep Basketbol 15. sırada yer alıyor. Gaziantep Basketbol, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı 24 maçta 7 galibiyet 7 mağlubiyet aldı. Galatasaray NEF ise Basketbol Süper Ligi'nde 7. sırada yer alıyor. Sarı kırmızılılar oynadıkları 24 maçta 11 galibiyet 13 mağlubiyet aldı. Peki, Gaziantep Basketbol - Galatasaray NEF maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayaları.. Gaziantep Basketbol - Galatasaray NEF maçı ne zaman? Gaziantep Basketbol - Galatasaray NEF maçı 15 Nisan 2023 Cumartesi (bugün) günü saat 18:00'de oynanacak. Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka beIN SPORTS Haber kanalından naklen yayınlanacak.