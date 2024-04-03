Gece için, sabah incelin! Deneyen kemersiz çıkamıyor... Kilo vermek ve ödem atmak için düzenli olarak içilen kiraz sapı çayı, kısa sürede etkisini gösteriyor. Birçok faydası bulunan kiraz sapı çayını uyumadan önce 1 bardak tüketmek yeterli oluyor.

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Sıcak havaları görenler, fazla kilolarından hemen kurtulmak istiyor.

Yaz ayına kısa bir süre kala ödem atmak ve yağdan kilo vermek için beslenme düzenini oturtmak gererekiyor.

Yağ yakımını hızlandırmak için bitki çaylarından da destek alınabilir.

Özellikle kiraz sapı çayı bu durumda olanların yardımına koşuyor.

Gece 1 bardak için

Kiraz sapı çayı, kiraz meyvesinin saplarının kurutulması ve sıcak suyla demlenerek yapılan bir çay türüdür.

Antioksidan kaynağı olan kiraz sapı, özellikle ödem atıcı olarak kullanılabilir ve böbrek sağlığına destek olabilir.

Ayrıca, bazı kişiler tarafından metabolizmayı hızlandırmaya ve kilo vermeye yardımcı olduğu bilinir.