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Geldiği gibi gidiyor! Perşembe Marmara Bölgesi’ni terk edecek; Herkes nefes alacak

Geldiği gibi gidiyor! Perşembe Marmara Bölgesi’ni terk edecek; Herkes nefes alacak Afrika’dan gelen tozlarla birlikte tüm ülkeyi çamur yağmuru sarmıştı. Meteoroloji kaynağı duyurdu. Çamur yağmuru geldiği gibi gidecek. Tüm ülke nefes alacak…