Geldiği gibi gidiyor! Perşembe Marmara Bölgesi’ni terk edecek; Herkes nefes alacak

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Afrika'dan Türkiye'ye gelerek ülkeyi etkisi altına alan toz bulutları, olumsuz hava koşullarına sebep olmuştu.
Bu toz bulutları yağmurla birleşince, özellikle Marmara Bölgesi’nde yer alan illerde çamur yağmuru yağmıştı.
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, Afrika tozlarının Marmara Bölgesi'nden gideceği tarih hakkında önemli bir açıklama yaptı.
Perşembe günü terk edecek
Afrika tozlarının geri gideceğini belirten Hava Forum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı:
"Şu sıralar Afrika'daki çöl tozu sağanak yağmurla birlikte başta İstanbul olmak üzere birçok şehrin üzerine boşalıyor. Bu tarımsal açıdan çok faydalı... Çarşamba ve perşembe tozlar Marmara'yı terk etmiş olacak. Ara ara yağmur yağmaya devam edecek. Çamursuz..."