Genetik test şirketi iflas etti! DNA verileri tek tek satılacak...

Yağmur Uçar

İflas eden genetik test şirketi 23andMe, mahkeme onayı ile müşteri verilerini satışa çıkarma sürecine girdi.

Şirketin elindeki tıbbi ve soyağacı verileri, kullanıcılar arasında gizlilik ve güvenlik kaygılarına neden oldu.

Verilerin nasıl ve kimler tarafından kullanılacağına dair belirsizlik, bu sürecin en tartışmalı yönlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şirket, iflas prosedüründe 7 Mayıs'ta kesin tekliflerin alınacağını ve bir sonraki duruşmanın Haziran ayında yapılacağını duyurdu.

Ancak ABD İflas Hakimi Brian C. Walsh, sürecin çok hızlı ilerlediğini belirterek, duruşmanın 17 Haziran'a ertelenmesini talep etti.

DNA VERİLERİ KIYMETLİ

23andMe, 15 milyondan fazla müşterisinin DNA örneklerini topladı. Ancak şirketin halka açılmasından bu yana kârlılık sağlayamaması, iflas etmesine yol açtı.

Şirketin en değerli varlığı haline gelen genetik verilerin satışı, kullanıcıların hassas verilerinin nasıl kullanılacağı konusunda büyük bir belirsizliğe yol açıyor.