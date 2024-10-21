Geri sayım başladı; Bekleyenlere ikinci EYT!

Yağmur Dinç

Emeklilikte Yaşa Takılanlar veya kısa adıyla EYT, 8 Eylül 1999’dan önce sigorta girişi yapılan vatandaşların emekli olabilmek için ayrıca yaş şartı getirildiği düzenlemeden mağdur olanları kapsıyor.

Emekli olmak için gerekli prim gününü ve çalışma süresini dolduran ancak kanunda belirtilen yaşa gelmeyi bekleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile emeklilik hakkına kavuştu.

EYT yasasından faydalanan milyonlarca vatandaş, emekli maaşının tadını çıkarıyor.

Öte yandan ise, EYT'yi kaçıranlar için ikinci bir şans olacak mı merak ediliyor. Bu kapsamda, "İkinci EYT gelecek mi" sorusu gündemde.

İKİNCİ EYT YOLDA MI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilik sürecinde bazı değişiklikler üzerinde çalışıyor.

Yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek olan "ikinci EYT" düzenlemesi ile birlikte, ev kadınlarına prim desteği ve çalışan annelere yıpranma payı sağlanması da gündemde.

Adı ikinci EYT olmasa dahi, emekli olacak kişiler için özellikle esnaf ve ev hanımları kapsamında düzenlemeler sağlanacak.

Ancak, konuya ilişkin düzenleme için net bir tarih bulunmuyor.