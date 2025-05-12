Geri sayım başladı! Bu hatayı yapan ehliyetine veda edecek

Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmak ve kurallara uyumu teşvik etmek amacıyla aylardır üzerinde titizlikle çalıştığı kapsamlı eylem planında sona yaklaştı.

Trafikte can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi hedefleyen yeni düzenleme, bu hafta itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunulacak. Hazırlanan yasa teklifinin komisyon görüşmelerine ise cuma günü başlanması bekleniyor.

Yeni düzenleme ile özellikle tekrar eden ağır kusurlar karşısında yaptırımların daha sert hale getirilmesi ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, sadece para cezasıyla geçiştirilen birçok trafik ihlali için artık ehliyet iptali gibi ciddi yaptırımların da gündeme geleceği öğrenildi.

ARABADAN İNEN EHLLİYETİNE VEDA EDECEK

Trafikte en küçük tartışmayı bile kavgaya çeviren magandalara karşı “sıfır tolerans” dönemi başlıyor.

Yeni düzenlemeyle, trafik akışı sırasında kavga etmek amacıyla aracını terk eden sürücülerin ehliyetlerine geçici olarak el konulacak. Bu geçici süre boyunca sürücüler hiçbir şekilde araç kullanamayacak.

Yetkililer, bu madde ile sürücülerin trafikte sabırlı ve soğukkanlı kalmaları yönünde davranış geliştirmelerinin hedeflendiğini belirtiyor.