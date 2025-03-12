Geyşa nedir, nasıl olunur? Geyşalar nasıl davranır?

Yağmur Uçar

Kadınlar için kullanılan "geyşa" terimi, aslında Japon kültüründen doğuyor.

Geyşa, Japon kültüründe geleneksel olarak sanatsal bir figürdür ve bu kadınlar, estetik becerilerini sergileyerek toplumda yüksek bir saygınlık kazanmışlardır.

Günümüzde ise halk arasında "geyşa gibi olmak" terimi ortaya çıkmıştır.

Bir ilişkide özellikle kadınların geyşa gibi davranması gerektiği tavsiyesi üzerine bu konunun detayları merak edilmektedir.

Peki; nedir geyşa olmak? Geyşa gibi nasıl davranılır? Geyşa nasıl olunur? İşte detaylar...

GEYŞA NEDİR

Geyşa, Japonya'da 17. yüzyıldan bu yana eğlence hayatında erkek müşterilere şarkı, dans, sohbet ve oyunlar ile eşlik eden kadınlara verilen ad olarak tanımlanıyor.

Geyşa, insanlara dans ederek, şarkı söyleyerek, oyunlar oynayarak, sohbet ederek, enstrüman çalarak eşlik eden, eğlendiren kadınlara deniyor.

NASIL GEYŞA OLUNUR

Geyşa olabilmek için genellikle genç yaşta, çoğunlukla 15-20 yaşları arasında, bir "Okiya" (geyşa evinde) eğitime başlanır.

İlk aşamada, "Maiko" olarak bilinen bir öğrencilik dönemi başlar. Maiko, genç bir geyşadır ve geleneksel kıyafetler, makyaj ve takılarla tanınır.

Maiko, geleneksel Japon şarkıları, dansları, ikram kültürünü, zarif sohbetleri ve sosyal becerileri öğrenir.

Geyşalar, genellikle özel etkinliklerde ve partilerde eğlence sağlamak için davet edilirler. Müşterilerle nazikçe sohbet eder, şarkı söyler, dans eder ve çay seremonisi düzenlerler.

İLİŞKİDE "GEYŞA OLMAK"

Bir ilişkide "geyşa gibi davranmak", daha çok zarafet, incelik, karşı tarafa ilgi gösterme ve sanatsal duyarlılık gibi özellikleri yansıtmak anlamına gelebilir.

Sözlerinizi seçerek, nazik ve düşünceli bir dil kullanabilirsiniz.

Yumuşak hareketler, göz teması ve hafif gülümsemeler, karşı tarafa sıcaklık verir.

Ortamı Güzelleştirmek: Romantik akşamlar için ortam hazırlamak, müzik seçimi ya da dekorasyonla ilişkiye sanatsal dokunuşlar ekleyebilirsiniz.

Kendi bedeninize ve görünüşünüze özen göstermek, özgüveni artırır ve partnerinizle ilişkinizi daha canlı tutar.