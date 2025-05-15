Giden dakikalar içinde iş kuruyor! İşte vergilerin en düşük olduğu ülkeler

Haber Merkezi

Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar genç girişimcileri ve yatırımcıları farklı rotalar aramaya itiyor.

Yerli piyasada iş kurmak her geçen gün daha karmaşık hale gelirken, pek çok kişi için Avrupa'da yeni bir başlangıç yapma fikri daha cazip hale geliyor.

2025 yılı itibarıyla Avrupa’da bazı ülkeler, girişimciliği teşvik etmek adına hem bürokratik engelleri azaltıyor hem de finansal destek paketlerini genişletiyor.

Dijitalleşen iş yapıları, kolay şirket kurulum süreçleri, düşük vergi oranları ve göçmen girişimcilere sağlanan olanaklar sayesinde, Avrupa’da iş kurmak artık eskisinden çok daha erişilebilir durumda.

İŞTE EN HIZLI İŞ KURABİLECEĞİNİZ 5 ÜLKE

ESTONYA

Dijital altyapıya sahip olan Estonya'da e-ikamet sayesinde online şirketinizi kurabilirsiniz. Tüm işlemlerinizi dijital olarak kolaylıkla yürütebilirsiniz. Vergi ise kar dağıtıldığında alınıyor. Şirketinizi kurmanız ise sadece 15 dakika sürüyor.

HOLLANDA

Hollanda, hem stratejik konumu hem yüksek vasıflı iş gücü sayesinde ile teknoloji şirketlerinin gözdesi. %25,8 kurumlar vergisine rağmen, vergi teşvikleri ve destek programları oldukça güçlü.

DANİMARKA

Dünyada iş yapma kolaylığında ilk sıralarda. Şirket kaydı online ve hızlı, kurumlar vergisi %22. Güven temelli iş kültürü ve esnek iş gücü piyasası ile öne çıkıyor.

İRLANDA

Hem düşük kurumlar vergisi hem dijital altyapısından dolayı iş kurman isteyenler için cazip ülkelerden biri. Enterprise Ireland her yıl yüzlerce start-up'a destek veriyor. İngilizce konuşulan bir ülke olması da artı.

BULGARİSTAN

%10 kurumlar vergisiyle Avrupa'nın en düşük oranlarından birine sahip. İşgücü maliyetleri düşük, şirket kurmak sadece birkaç haftada tamamlanıyor. Ancak yolsuzluk riski göz önünde bulundurulmalı.