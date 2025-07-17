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Gizli zebra nerede? 130+ IQ seviyesindekiler anında fark ediyor

Bu test gözlem yeteneklerinizi sınıyor ve zihinsel keskinliğinizi ölçüyor. Bu optik illüzyonda bir grup kaplanın arasında özenle gizlenmiş bir zebra yer alıyor. 5 saniye içinde zebrayı bulabilir misiniz?

Haber Merkezi Haber Merkezi
17.07.2025 12:03
Gizli zebra nerede? 130+ IQ seviyesindekiler anında fark ediyor

Optik illüzyonlar, beynimizin gördüklerini nasıl yorumladığını test etmenin en eğlenceli yollarından biri.

Gerçekte neyin var olduğunu fark etmek, bazen düşündüğünüzden çok daha zor olabilir. Bugün karşılaşacağınız görsel meydan okuma ise tam olarak bunu kanıtlıyor.

Bu ilginç bulmacada, çok sayıda kaplanın yer aldığı bir görselde, ustalıkla saklanan bir zebra bulunuyor.

Sadece en dikkatli gözlemciler onu 5 saniyede fark edebiliyor. Peki, siz bulabilecek misiniz?

Yukarıdaki görüntüde bir grup kaplan yer alıyor. Ancak aralarında bir zebra gizli.

IQ'nuzun insanların %100'ünden daha yüksek olduğunu düşünüyorsanız, 5 saniyede zebrayı bulun.

Görüntüyü çok dikkatli gözlemleyin ve zamanlayıcıyı ayarlayın.

Bulamadıysanız endişelenmeyin, aşağıda cevabı verdik.

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