Gökyüzü için kesin tarih: Bu çarşamba hazır olun

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Haziran ayında gökyüzüne baktığınızda karşınıza çıkan dolunaya “Çilek Dolunayı” dendiğini duymuş olabilirsiniz.

Peki bu ismin nereden geldiğini ve gerçekten Ay’ın pembe ya da kırmızı olup olmadığını hiç merak ettiniz mi?

Çilek Dolunayı aslında Ay’ın özel bir astronomik evresi değil; her yıl Haziran ayında gerçekleşen dolunaya verilen geleneksel bir isim.

ÇİLEK DOLUNAYI NEDİR

İsmini Ay’ın renginden değil, mevsimden alıyor.

Eski zamanlarda, özellikle Kuzey Amerika’daki Kızılderili kabileleri, Haziran dolunayını “çilek zamanı” olarak görürmüş çünkü tam da bu dönemde çilekler olgunlaşıp hasada hazır hale gelirmiş. Bu yüzden de Haziran’daki dolunay, Çilek Dolunayı olarak anılmaya başlamış.

Peki Ay gerçekten çilek rengine mi bürünüyor? Çoğunlukla hayır.

Çilek Dolunayı sırasında Ay genellikle klasik dolunay gibi parlak beyaz ya da sarı görünür. Ancak bazen, atmosfer koşulları nedeniyle ufka yakınken hafif turuncu ya da pembe tonları alabilir. Bu da doğal bir optik yanılsamadır.

Her yıl Haziran ayında gözlemlenen Çilek Dolunayı, yaz mevsiminin habercisi olarak da kabul ediliyor.

Doğaseverler ve astrolojiyle ilgilenenler için ise bu dolunay, yeni başlangıçların ve pozitif enerjinin zamanı olarak görülüyor.

2025 TARİHİ

2025 yılında Çilek Dolunayı'nın kesin tarihi ayın evre takvimine göre belirlenir.

Örneğin bu yıl 11 Haziran 2025 gecesi gerçekleşmesi beklenmektedir.