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Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı: Tam mutlu oldular derken Taner’e acı haber! Selma kaza geçiriyor…

Gönül Dağı 136. bölüm fragmanı: Tam mutlu oldular derken Taner’e acı haber! Selma kaza geçiriyor… Cumartesi günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Gönül Dağı’ndan yeni fragman geldi. Selma ve Mevsim kaza geçiriyor. Selam ölüyor mu? Taner haberi aldıktan sonra bakın ne yapacak. İşte Gönül Dağı 134. bölüm fragmanı…