TRT 1'in reyting rekortmeni olan dizisi Gönül Dağı, her hafta izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor.
Her bölümüyle Anadolu insanının kucaklayan tavrını ve dokunaklı hikayelerini ekrana taşıyan dizi, izleyicilerinden tam not almayı başarıyor.
Ulviye Karaca ve Gülhan Tekin'in kaleminden çıkan ve yönetmen koltuğunda Yahya Samancı’nın oturduğu başarılı yapımda, Berk Atan, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Erdal Cindoruk ve Ege Aydan gibi isimler yer alıyor.
Son bölümüyle bayram sevincinin izleyicisine yaşatan dizinin yeni bölüm fragmanı geldi. Yeni bölümde neler olacak neler…
Selma kaza geçiriyor…
Seyfettin aşkına karşılık bulmaya başlıyor, Mevsime sürpriz yapmak isterken Gülsüm Öğretmene yakalanıyor.
Taner kendi içinde yeni bir çıkmazla karşı karşıya kalıp dedesi Ciritçi Abdullah’a sığınıyor. Mevsim’le Selma takip edilirken kaza geçiriyor.
Taner yine sevdiği kadını kaybedecek mi? İşte, Gönül Dağı 136. Bölüm fragmanı…