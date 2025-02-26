Haber Merkezi
TRT 1’in büyük ilgiyle takip edilen dizisi Gönül Dağı, yeni bölümüyle izleyicileri yine ekran başına çekmeye hazırlanıyor.
Anadolu’nun içten ve sıcak hikayelerini ekrana taşıyan dizi, bu hafta da duygu dolu anlara sahne olacak.
Yayınlanan son bölümle izleyicilere duygu dolu anlar yaşatan diziden merakla beklenen yeni fragman geldi.
RAMAZAN TELAŞI BAŞLIYOR
Fragmanda, Gönül Dağı kasabasının Ramazan ayına özel hazırlıklara başladığı görülüyor. Mahalle halkı iftar sofralarını kurarken, sahur telaşı da yaşanıyor.
Ramazan ayının manevi atmosferi ekranlara taşınırken, kasaba halkının birlik ve beraberlik içinde geçirdiği keyifli anlar dikkat çekiyor.
İşte Gönül Dağı 168. bölüm 2. fragman...