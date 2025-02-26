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Gönül Dağı 168. bölüm 2. fragman: "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan, iyi ki geldin"

Gönül Dağı 168. bölüm 2. fragman: "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan, iyi ki geldin" Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Gönül Dağı, yeni bölüm fragmanını yayınladı. Kasabada Ramazan hazırlıkları tüm hızıyla başladı. İşte Gönül Dağı 168. bölüm 2. fragman…