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Haber Merkezi

Ekranların sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta Cumartesi akşamı TRT 1’de izleyiciyle buluşuyor.

Anadolu insanının içtenliği, dostluk ve aile bağlarının sıcak bir şekilde işlendiği Gönül Dağı, her hafta reytinglerde zirveyi zorlamaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Hazal Çağlar, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu gibi isimlerin yer aldığı diziden yeni fragman geldi.

Taner ve Selma’nın bebeğiyle ilgili fragmanda görülen sahneler büyük merak uyandırdı.

TANER’İN BEBEĞİNE NE OLDU?

Taner ve Selma cephesinde sular durulmuyor! Taner’in Selma’ya aşırı düşkünlüğü, onun sosyal hayatını etkilerken, eltilerin Selma’yı dışlaması dikkat çekiyor.

Ancak dizinin asıl büyük olayı, Taner ve Selma’nın bebeklerini Ramazan’a emanet etmesiyle başlıyor.

Ramazan’ın dikkatsizliği, beklenmedik bir karışıklığa yol açıyor ve çiftin bebeği başka bir bebekle karışıyor. Peki, Taner ve Selma kendi bebeklerine kavuşabilecek mi?