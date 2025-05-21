Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, 180. bölümüyle seyircisini yine duygusal bir yolculuğa çıkaracak.

Anadolu’nun samimi dokusunu ve yürek burkan hikâyelerini ekrana taşıyan yapım, yeni bölüm fragmanıyla dikkatleri üzerine çekti.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyiciyi ekrana kilitlemesi beklenen Gönül Dağı, güçlü senaryosu ve sıcak anlatımıyla yine gündem olacak.

Peki yeni bölümde neler olacak?

TANER GERİ DÖNDÜ

Gözlerini kaybeden Selma'nın iyileşmesi için Taner elinden geleni yapıyor. Doktor bulmak için yola koyulan Taner, kasabaya geri döndü.

Kaya ailesi güzel haberler beklerken bakın Taner nasıl bir haberle geldi. İşte Gönül Dağı 180. bölüm 2. fragman...