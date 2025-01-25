Gönül Dağı bu akşam var mı? Yeni bölüm yayınlanacak mı? 25 Ocak TRT 1 yayın akışı

Haber Merkezi

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasının ardından ilan edilen 1 günlük milli yas sonrası birçok dizi bu hafta yayın hayatına ara verdi.

Kanallar tarafından yapılan yayın akışı düzenlemesi nedeniyle yayınlanmayan yeni bölümler izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

TRT 1 ekranlarında seyirci ile buluşan ve cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi olan Gönül Dağı’nın bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelip gelmeyeceği de merak ediliyor.

Peki, reyting rekortmeni Gönül Dağı bu gafta yeni bölümüyle ekranlara gelecek mi? İşte, 25 Ocak 2025 TRT 1 yayın akışı…

GÖNÜL DAĞI BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 yayın akışında yer alan bilgilere göre 25 Ocak 2025 (bu akşam) Gönül Dağı yeni bölümü ile ekranlara gelecek.

Bolu Kartaltepe’de yaşanan yangın faciası sonrasında birçok dizi bu hafta yayın hayatlarına ara vermişti. Ancak Gönül Dağı dizisinin bu hafta yeni bölümleri ile ekrana gelmesi bekleniyor.

25 OCAK 2025 TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:25 Yedi Numara

08:25 Yedi Tepe İstanbul

09:35 Kod Adı Kırlangıç

11:00 Yaşam Başka Yerde

11:45 Hayallerinin Peşinde

12:45 Türk Sineması “Aybüke: Öğretmen Oldum Ben”

14:50 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

17:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi