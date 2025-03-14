Gönül Dağı’nın Asuman’ından futbolcu sevgilisine aşk dolu kutlama! ‘Birlikte, El Ele…’

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TRT 1 ekranlarının severek takip edilen yapımları arasında yer alan Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteriyle gönüllere taht kurmayı başaran güzel oyuncu Hazal Çağlar sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin nabzını tutmaya devam ediyor.

Özel hayatıyla magazin dünyasının odağı halinde olan güzel oyuncu şimdilerde Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Samet Akaydın ile aşk yaşıyor.

Futbolcu sevgilisi Akaydın ile yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün romantik bir akşam yemeği ile doğum günü kutlaması yaptığı anlara dair yaptığı paylaşım sosyal medyada kısa süre içinde gündem oldu.

“BİRLİKTE, EL ELE…”

Çağlar, sosyal medya üzerinden sevgilisi ile birlikte çıktıkları romantik yemekten bir kare paylaştığı kareye ise "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" notunu düştü.