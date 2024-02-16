Görsel bulmaca: Resimdeki gizli maymunu 10 saniyede bulanın IQ'su uçuyor... Resimdeki hayvanat bahçesinde, zürafaların arasında gizlenen bir maymun bulunuyor. Bu maymunu 10 saniye içinde bulabilir misin? Zekanı test et.

ensonhaber.com

Sosyal medyada son zamanlarda viral olan bir fotoğraf, optik illüzyonun harika bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Bu tür fotoğraflar genellikle gözleri aldatır ve izleyicileri şaşırtır. Gözlerimiz resimde ne olduğunu anlamaya çalışırken, kafamızın karıştığını hissedebiliriz.

İşte bu bulmacaların cazibesi de burada yatıyor.

Bu seferki optik illüzyon, bir maymunun nerede saklandığını keşfetmemizi istiyor.

Fotoğrafa dikkatlice bakınca, maymunun gizlendiği yerin tam olarak neresi olduğunu bulmak oldukça zor olabilir.

Şimdi resme odaklanın ve zamanlayıcınızı ayarlayın.

Fotoğrafta, zürafaların ve çimenlerin olduğu bir ortamda, çocukların zürafaların dışından ot beslediği görülüyor.

Ancak, bu sıradışı fotoğrafta bir sürpriz saklı: maymun.

İnsanlar, bu optik yanılsamanın içinde saklı olan maymunu bulmada oldukça zorlandı. Birçok kişi, fotoğrafı defalarca incelemesine rağmen maymunun gizlendiği yeri keşfedemedi.

Süreniz doldu! Maymunu bulabildiyseniz tebrik ederiz.

Eğer bulamadıysanız üzülmeyin. İşte cevabı: