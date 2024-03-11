Görsel dikkat testi: Farklı olan ayakkabıyı bulanın IQ’su 130 üzeri çıkıyor! 6 saniyeniz var... İnternette paylaşılan bu görsel test büyük ilgi gördü. Peki, siz bu resimde farklı olan ayakkabıyı kaç saniye bulabileceksiniz? Hemen teste başlayarak dikkatinizi test edin..

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Kişilerin gözlem ve genel zeka kapasitesini kontrol eden bu görsel bulmacalar ruh halinizi, hafızanızı ve dikkat seviyenizi kontrol ediyor.

Son dönemde sıklıkla paylaşılan bu dikkat testleri insanların ilgisini çekiyor.

Farklı olanı bulma testleri, zihinsel keskinliği artırmak, dikkati güçlendirmek ve görsel algı becerilerini geliştirmek için kullanılan popüler bir aktivitedir.

Bu testler genellikle bir dizi benzer nesne, desen veya manzara içeren bir görsel sunar ve katılımcılardan farklı olanı tespit etmelerini ister. Farklılık, renk, boyut, desen veya konum gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendirilebilir.

Resimde 24 çift kırmızı ayakkabı var ancak bir çifti diğerlerinden farklı. Bu testte sizden istenen farklı olan ayakkabıyı en kısa sürede bulmak.

Hadi hemen teste başlayın...

İşte o resim..

Resimde çok sayıda ayakkabı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında farklı olan bir çift ayakkabı bulunuyor.

Peki siz farklı olan ayakkabıyı görebildiniz mi? Biraz daha dikkatli bakın...

3..

2..

1..

Eğer görseldeki farklı ayakkabıyı bulamadıysanız üzülmeyin. Resimdeki farklı olan ayakkabının yerini sizlere gösteriyoruz.

İşte resimdeki farklı ayakkabının yeri..