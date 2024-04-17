Görsel zeka testi: Farklı olan harfi bulmak için sadece 7 saniyeniz var! Görsel zeka testleri, insanların zihinsel hızlarını ve farkındalıklarını ölçmek için kullanılan ilginç bir araçtır. İşte sadece süper dikkatli kişilerin kısa sürede çözebildiği o test...

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Dikkatinizi ölçecek yeni bir görsel test ile daha sizlerleyiz. Bu tür testlerde sizden istenilen farklı olan nesneyi en kısa sürede bulmanızdır.

Paylaştığımız resimdeki farklı harfi 7 saniyede bulmak için çok dikkatli olmanız gerekiyor.

Aşağıdaki görselde bir sayfa dolusu 'Y' harfi görüyorsunuz. Fakat bu 'Y' harfleri arasına gizlenmiş farklı bir harf daha bulunuyor.

Resimdeki farklı harfi bulmak için sadece 7 saniyeniz var. Hadi hemen teste başlayın.

İşte o görsel...

Resimdeki farklı harfi 7 saniyede bulabildiniz mi?

Eğer bu süre içerisinde farklı olan harfi görebildiyseniz bu sizin son derece dikkatli biri olduğunuzun göstergesidir.

Eğer resimdeki farklı harfi bulamadıysanız üzülmeyin. Testin cevabını aşağıda paylaşıyoruz.

İşte, testin cevabı...

Resimde 'Y' harflerinin arasına gizlenmiş bir adet 'X' harfi bulunuyordu...