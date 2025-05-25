Göz bozan test: Resimdeki farklı sayıyı 7 saniyede bulanlar üstün zekalı sayılıyor

Haber Merkezi

Sosyal medyada viral olan bir bulmaca, kullanıcıların dikkat ve zeka seviyesini test ediyor.

Görselde aynı sayılar arasında gizlenmiş olan farklı sayıyı 7 saniye içinde bulabilenlerin, yüksek IQ'ya sahip olduğu iddia ediliyor.

Zorluk seviyesi oldukça yüksek olan testte, sayıların kalabalığı arasında farklı sayıyı bulmak hiç kolay değil.

Resimdeki farklı sayıyı 7 saniye içinde bulabilenler ortalamanın üzerinde dikkat düzeyi ve zeka seviyesine sahip.

Bu bulmacada sizden istenen '07' sayısı ile dolu olan resimde farklı sayıyı en kısa sürede bulmak.

Resimde '07' dışında bir farklı sayı daha yer alıyor. Peki, siz bu resime bakınca farklı olan sayıyı kaç saniyede bulabileceksiniz?

İşte o resim;

Resimde yüzlerce '07' sayısı bulunuyor. Fakat hepsinin arasında bir tane farklı sayı var.

Bu tür görsel testler zeka sınırlarını zorlayarak farklı bir deneyim yaşatıyor.

Bu tip görsel bulmacalar bilişsel yetenekleri geliştiriyor. Resimdeki farklı sayıyı bulmak için 7 saniyeniz var. Süreniz başladı.

7...

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Ve süre bitti.

İşte resimdeki farklı sayının bulunduğu yer...