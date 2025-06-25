Göz sağlığınızı koruyan renk ortaya çıktı: Güneş gözlüğünüzü bu renk seçin

Güneş gözlüğü, yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarlarından biri olarak hem şıklık hem de göz sağlığı açısından büyük önem taşıyor.

Ancak birçok kişi güneş gözlüğü seçerken önceliği yalnızca tarz ve modaya veriyor.

Uzmanlar güneş gözlüğünde camın rengi, kararma seviyesi ve işlevselliğinin çok daha kritik olduğunu belirtiyor.

Güneş gözlüğünü camının rengi, güneşin zararlı UV ışınlarını engellemenin yanı sıra, ortam ışığını filtreleyerek göz konforunu artırır ve yansımaları azaltır.

Peki, hangi renkler daha çok koruyor?

EN İYİ KORUYAN GÖZLÜK RENGİ AÇIKLANDI

Spor gözlüğü markası Vallon’un kurucularından Marcus Franck, güneş gözlüğü seçiminde cam renginin önemine dikkat çekiyor. Franck, doğru cam rengi tercihiyle gözlerin sadece korunmakla kalmayıp, görsel konforun da artırılabileceğini belirtiyor.

Franck, özellikle gri, kahverengi ve yeşil gibi renklerin doğal renk algısı sunduğunu ve parlak güneşli havalarda ışığı mükemmel şekilde engellediğini ifade ediyor.

Gri Camlar:

Aşırı parlak ışık koşullarında en iyi performansı sunan gri camlar, renkleri en doğal ve doğru şekilde algılamanızı sağlar. Bu özellikleriyle, özellikle yaz aylarında ve açık havada yoğun güneş ışığı altında kullanım için idealdir.

Kahverengi Camlar:

Kahverengi camlar ise göz yorgunluğunu azaltma ve uzun süreli kullanımlarda odaklanmayı kolaylaştırma özelliğiyle öne çıkar. Ayrıca derinlik algısını koruması, sporcular ve araç kullananlar için büyük avantaj sağlar. Ancak, yağmurlu veya kapalı hava koşullarında etkisi azalmaktadır.