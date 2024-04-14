Gözlem testi: Trafikteki sarı arabayı sadece usta şoförler fark edebiliyor Bu yoğun trafik sahnesinde, parlak sarı bir araba göz önünde saklanıyor. 7 saniyede fark edebilir misiniz? Şimdi gözlem becerilerinizi test edin!

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Optik illüzyon bulmacalarının uygulanmasının bireylerde daha iyi problem çözme becerilerinin geliştirilmesine ve yanal düşünmenin geliştirilmesine yardımcı olabileceği öne sürülüyor.

Odaklanma düzeyiniz yüksek mi?

Hadi bulalım!

Aşağıdaki görüntüde okuyucuların karşısına altı şeritli bir otoyolda yoğun bir trafik manzarası sunuluyor.

Okuyucular için zorluk, olay yerindeki parlak sarı bir arabayı 7 saniye içinde fark etmektir.

Bu meydan okuma görsel becerilerinizi test etmenin iyi bir yolu olacaktır.

Bulabildin mi?

Zamanınız şimdi başlıyor! Resme dikkatlice bakın.

Araba resimde bir yerde mevcut.

Sadece en dikkatli okuyucular bunu hızlı bir şekilde fark edebilir.

Sarı arabayı gördün mü?

Ve…

Süre doldu.

Artık bakmayı bırak!

Kaçınız resimdeki sarı arabayı gördü?

Süre içinde arabayı fark eden okuyucuları tebrik ederiz.

En keskin gözlere sahipsin.

Bazılarınız bunu şimdiye kadar fark edemiyorsa, aşağıdaki çözüme göz atın.