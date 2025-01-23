Grand Kartal Otel'in yanmadan önceki hali ortaya çıktı! İşte o kareler...

Haber Merkezi
Bolu Kartalkaya mevkiinde bulunan Grand Kartal Hotel’deki yangın söndürüldü.
78 vatandaşımıza mezar olan otel, küle döndü.
Otel "ağır hasarlı" olarak değerlendirilirken, yıkımına karar verilmesi bekleniyor.
Otelin yanmadan önceki hali ise ortaya çıktı.
Resmi internet sitesinde “Dağların zirvesinde konumlanmış lüks bir cennettir” sloganıyla tanıtımı yapılan otelde 163 oda bulunuyor.
Otelin resmi sitesinde yer alan tanıtım fotoğraflarında, otel mimarisinde ahşap malzemenin ağırlıkta olması dikkat çekiyor.