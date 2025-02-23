Güllaç neden sadece Ramazan ayında yenir? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Hüseyin Topuz

Ramazan ayı denildiğinde akla gelen en özel tatlılardan biri de güllaçtır.

Hafif ve sütlü yapısıyla iftar sofralarının vazgeçilmezi olan bu tatlı, Osmanlı’dan günümüze kadar uzanan köklü bir geleneğin parçasıdır.

Ancak, güllaç neredeyse yalnızca Ramazan ayında tüketilir ve yılın diğer zamanlarında pek tercih edilmez.

Peki, bu tatlının sadece Ramazan ayında yapılmasının sebebi nedir? Geleneksel alışkanlıklar, hafif yapısı ve sınırlı talep gibi birçok faktör, güllacı Ramazan’a özgü kılan etkenler arasında yer alır.

İşte güllacın genellikle Ramazan ayında tüketilmesinin sebepleri...

Geleneksel Alışkanlık

Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen güllaç, özellikle Ramazan sofralarıyla özdeşleşmiştir. Hafif ve ferahlatıcı olması nedeniyle iftar sonrası tatlı olarak tercih edilmiştir.

Mevsimsel ve Hafif Olması

Ramazan genellikle sıcak aylara denk geldiği için ağır tatlılar yerine hafif, sütlü tatlılar tercih edilir. Güllaç, mideyi yormayan, serinletici bir tatlı olduğu için bu dönemde popülerdir.

Talep ve Üretim

Güllaç yaprakları, yılın her döneminde bulunabilir ama talep büyük ölçüde Ramazan ayında yoğunlaşır. Üreticiler de bu duruma uygun olarak üretimi artırır.

Aslında güllaç yılın her döneminde yapılabilir, ancak geleneksel ve kültürel alışkanlıklar nedeniyle en çok Ramazan ayında tüketilir.