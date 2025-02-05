Güncel altın fiyatları: 5 Şubat 2025 gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları..

Hüseyin Topuz

Altın yatırımcıları ve altın almak isteyenler internette sık sık altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor.

5 Şubat 2025 Çarşamba gününün altın fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Vatandaşlar arama motorlarında 'Gram altın ne kadar' ve 'Çeyrek altın ne kadar' şeklindeki sorularına yanıt arıyorlar.

Peki, 5 Şubat 2025 tarihinde gram altın, çeyrek altın, ve tam altın fiyatı ne kadar oldu?

İşte güncel altın fiyatları..

Gram altın

Alış: 3.307 TL

Satış: 3.308 TL

Çeyrek altın

Alış: 5.244 TL

Satış: 5.365 TL

Yarım altın

Alış: 10.456 TL

Satış: 10.730 TL

Cumhuriyet altın

Alış: 22.049 TL

Satış: 22.059 TL