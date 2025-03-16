Güncel kesme altın fiyatları 2025: Elinde olan dikkat! Kesme altının gram fiyatı...

Yağmur Uçar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde alım satımında artış yaşanan "kesme altın"a yönelik suistimallerin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda, kesme altın yatırımcıların radarına girdi.

Kesme altın, geleneksel Türk kuyumculuğunda kullanılan bir terimdir.

Altının işlenmesi sırasında, altının belirli bir şekil ve dokuya kavuşturulması için yapılan özel bir işleme tekniğidir. Bu işlemle altın yüzeyine desenler veya kesikler yapılır, böylece daha şık ve estetik bir görünüm elde edilir.

Kesme altın, genellikle takı ve mücevherat yapımında kullanılır. Özellikle altın bilezikler, küpeler ve kolyelerde bu teknik yaygın olarak tercih edilir.

Peki; kesme altın ne kadar, kaç TL? İşte güncel kesme altın fiyatları...

KESME ALTIN FİYATI 2025

Kesme (has) altın fiyatı 16 Mart 2025 itibarıyla Alış 3.522,09 Satış 3.522,53 TL'den işlem görmektedir.

*Veriler anlık olarak değişebilir.

YASAKLANDI MI

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, düzenleme, altının ince bir şerit haline getirilmesi işleminin ardından şeridin çeşitli şekillerde kesilmesi veya işlenmesi suretiyle oluşturulan ve "çekili altın" ya da "kesme altın" şeklinde tabir edilen ürünlerin alım satımında son dönemlerde artış görülmesi üzerine yapıldı.

Çekili altının herhangi bir standardının bulunmaması ve yatırım amacıyla alım gerçekleştiren gerçek kişilere satışının suistimale açık olmasının yanı sıra vatandaşlar ve sektör temsilcileri tarafından iletilen şikayetler de atılan adımda göz önünde bulunduruldu.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuyum işletmeleri ve vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal ettiği belirtilen Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler haricindekilere çekili kıymetli madenlerin satışı yapılamayacak.